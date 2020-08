Il Barcellona di Messi travolto dal Bayern Monaco 8-2 (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Incredibile quarto di finale di Champions League allo stadio Da Luz di Lisbona, il Bayern Monaco ha battuto il Barcellona 8-2 e si è qualificato per le semifinali. Leggi su agi

TuttoMercatoWeb : Il biografo di Messi e Guardiola su Ronaldo: 'La Juve lo ha offerto a tutti. Anche al Barcellona' - carlolaudisa : Il panzer #Bayern stritola il #Barcellona 8-2 e va in semifinale di #ChampionsLeague #Lewandowski in gol, #Messi sp… - Sport_Mediaset : Non solo il padre: anche #Messi compra casa a Milano con vista Inter. Il fuoriclasse argentino investe nel capoluog… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Champions, Barcellona-Bayern 2-8: Lewa in semifinale, Messi fuori #championsleague - Cinquantenni : RT @carlolaudisa: Il panzer #Bayern stritola il #Barcellona 8-2 e va in semifinale di #ChampionsLeague #Lewandowski in gol, #Messi spettato… -