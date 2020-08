Il bambino è morto, la tragica notizia poco fa (Di venerdì 14 agosto 2020) Il bambino di sei anni ferito con un colpo di pistola sparato dal nonno è morto. La tragica notizia della morte cerebrale del piccolo è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 agosto, quando i medici, usciti dalla sala operatoria dopo aver sottoposto il bimbo ad una delicata operazione alla testa, per intervenire sulla profonda ferita provocata dal proiettile, lo hanno detto alla mamma. Una tragedia che ha scosso Fidene e il Policlinico Umberto I, dove il bimbo si trovava in prognosi riservata e in condizioni gravissime, dopo il trasportato in ambulanza in codice rosso. Una corsa a sirene spiegate, per arrivare in sala operatoria nel minor tempo possibile, ma nonostante il duro lavoro dei chirurghi, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. ... Leggi su howtodofor

