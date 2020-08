Ignazio Moser non ha tradito Cecilia Rodriguez con Anna Safroncik, arriva la smentita (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo 361Magazine, Ignazio Moser e Anna Safroncik non avrebbero avuto alcun flirt. Quindi, in sintesi, la bella Cecilia Rodriguez non avrebbe le corna. La notizia bomba era stata lanciata ieri da Dagospia, lasciando gli estimatori della coppia con un palmo di naso. Ignazio Moser non ha tradito Cecilia Rodriguez con Anna Safroncik La notizia è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

infoitcultura : Ignazio Moser dimentica Cecilia Rodriguez: la nuova fiamma è famosissima - infoitcultura : Ignazio Moser e Anna Safroncik, arriva la smentita: tutta la verità - infoitcultura : Ignazio Moser, flirt con Anna Safroncik? La smentita - blogtivvu : Ignazio Moser non ha tradito Cecilia Rodriguez con Anna Safroncik, arriva la smentita ????? ? Ti raccontiamo tutto ne… - ilovetrash0 : RT @impasticcata: MA IN CHE SENSO IGNAZIO MOSER E ANNA SAFRONCIK -