Ignazio Moser, madre Cecilia Rodriguez si schiera dalla sua parte (Di venerdì 14 agosto 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno attraversando una forte crisi sentimentale. La madre della showgirl argentina nonostante le varie voci spera in un ritorno di fiamma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (fonte Instagram @CeciliaRodriguez e @IgnazioMoser)Le sorelle Rodriguez stanno animando l’estate 2020. Belen è alle prese con la rottura con Stefano De Martino, mentre Cecilia da qualche tempo sta vivendo una fase piuttosto critica con Ignazio Moser. Addirittura secondo il settimanale Oggi lui l’avrebbe tradita con l’attrice Anna Safroncik. Sembra che i due ... Leggi su chenews

LadyNews_ : #IgnazioMoser dopo #CeciliaRodriguez è in love con Anna Safroncik? Arriva la smentita - giadinagrisu : RT @tempoweb : L'estate nera delle #Rodriguez Moser molla #Cecilia e si consola con la Safroncik - tempoweb : L'estate nera delle #Rodriguez Moser molla #Cecilia e si consola con la Safroncik

Una lunga litigata, l’ennesima rottura in casa Rodriguez. La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più profonda, le cause della rottura non sono ancora note ma sembra proprio che Cecili ...Quando Cecilia Rodriguez era all’interno del Grande Fratello vip parlo tanto di sua sorella e del loro rapporto. In particolare, la fidanzata di Ignazio Moser, ha sempre esaltato la bellezza di sua so ...