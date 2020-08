Ignazio Moser avvistato con una nuova fiamma al Billionaire: arriva la smentita (Di venerdì 14 agosto 2020) Ferragosto non d’amore per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che secondo quanto ha riferito il magazine Chi sarebbero in questo momento sentimentali molto lontani. E anche se qualche settimana fa il ciclista ha dichiarato al giornale di Alfonso Signorini che la crisi che Cecilia c’è stata ma è stata superata sembra che le cose fra i due ex gieffini si siano complicate e anche molto. Secondo gli ultimi rumors Cecilia dopo aver raggiunto Ignazio in Sardegna perchè da lui richiamata avrebbe lasciato l’isola in seguito ad una lite riapprendo così il gossip sulla fine della loro storia. Moser intanto, secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, sarebbe stato avvistato al Billionaire insieme ad una nota attrice, i due avrebbero trascorso la ... Leggi su quotidianpost

