Iannace revocato dal Cda dell’Asi: “Solito metodo mastelliano, pago per la mia coerenza” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNascenzo Iannace, sindaco di San Leucio e da pochi giorni coordinatore provinciale di Forza Italia nel Sannio, non è più un componente del consiglio d’amministrazione dell’Asi, il consorzio per lo sviluppo industriale di Benevento. A darne notizia è lo stesso Iannace, revocato – racconta il diretto interessato – con un messaggio giunto questa mattina sulla sua Pec. Una decisione politica, spiega lo stesso Iannace, da legare alla sua recente nomina ai vertici di Forza Italia. Iannace, infatti, nel cda dell’Asi rappresentava (dal dicembre 2018) il Comune di Benevento per volontà del sindaco Clemente Mastella che invece – come noto – ha abbandonato ‘casa Berlusconi’ per fondare ‘Noi ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Iannace revocato San Leucio del Sannio – Sgravi Tari, Paradiso rivendica i risultati Il Sannio Quotidiano