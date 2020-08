Iannace revocato all’Asi, Matera attacca Mastella: “Proprio lui parla di coerenza?” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Desidero esprimere solidarietà piena a Nascenzio Iannace, vittima delle epurazioni mastelliane”. Il candidato consigliere regionale Domenico Matera – schierato tra le fila di Fratelli di Italia – interviene rispetto alle ultime evoluzioni che hanno riguardato il Cda dell’Asi Benevento. “Nascenzio Iannace – spiega l’anche sindaco di Bucciano – è stato revocato dal ruolo di consigliere che rivestiva in seno al CdA Asi, Organo presieduto dal mastelliano Luigi Barone, guarda caso a pochi giorni dalla nomina dello stesso Iannace quale Coordinatore di Forza Italia. La scure mastelliana si è, pertanto, abbattuta per punire scelte politiche che sono differenti rispetto a quelle di regime. O con me o ... Leggi su anteprima24

