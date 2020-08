"I nomi dei politici furbetti del bonus? Non...". Tridico, sconcertante audizione alla Camera: buco nero Inps, presidente fuori controllo (Di venerdì 14 agosto 2020) "L'Inps è una vittima, non il carnefice". Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto previdenziale al centro dello scandalo bonus 600 euro finito a vari politici, si difende nell'audizione in videoconferenza alla Commissione Lavoro della Camera senza tuttavia fornire risposte alla domanda fatidica: chi ha fatto uscire le notizie dei tre parlamentari (e degli altri consiglieri regionali di vari partiti) che hanno fatto richiesta del bonus per le Partite Iva? Una fuga di notizie, assicura Tridico, che non è partita dall'Inps. In via generale, spiega, "l'importante era pagare e non controllare, pagare subito e successivamente controllare". ... Leggi su liberoquotidiano

