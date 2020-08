"I migranti ci invadono e io li porto tutti da Conte". Boemo, il sindaco eroe che sfida il premier (Di venerdì 14 agosto 2020) «Pago di tasca mia il bus e li porto sotto i portoni di Palazzo Chigi, così al Governo capiranno che l'emergenza migranti è una cosa seria». A parlare così, sulla spinta della esasperazione, è il sindaco di Gonars (Udine), Ivan Boemo, dopo aver trascorso la notte alla guida di un furgoncino per trasferire alcuni richiedenti asilo afghani dalla piazza del paese alla più vicina sede della Croce Rossa. «Non esiste un protocollo, non sappiamo come muoverci e non ci sono indicazioni», si è lamentato mercoledì il primo cittadino che guida una giunta sostenuta da una civica di centrodestra. «Stanotte sono andato a prendere il mezzo nel deposito e ho portato i migranti, a mio rischio e pericolo, nel centro dove ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : migranti invadono "Manica impraticabile". Per fermare i migranti basta copiare Londra ilGiornale.it Boemo: porto i migranti a Palazzo Chigi

Migranti: sindaco Friuli annuncia, li porto a Palazzo Chigi

