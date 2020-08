I 200 politici che hanno chiesto il bonus 600 euro (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono 200 i politici che hanno chiesto il bonus 600 euro partite IVA. Lo si evince da una delle dichiarazioni di Pasquale Tridico oggi in Commissione Lavoro. Il presidente dell’INPS ha detto: “Sulla notizie di Republbica, qualche giorno fa ho ordinato in audit interno per capire se le notizie sono state trafugate dall’istituto. La notizia del 200 politici a livello nazionale e dei 5 deputati l’ho condivisa a fine maggio con il cda dell’istituto, per permettere poi di poter fare le verifiche del caso”. Tridico ha passato gran parte dell’audizione a raccontare i numeri degli aiuti erogati dall’INPS e a discolparsi dall’accusa di essere responsabile della fuga di notizie: “Questa notizia non è uscita dal sottoscritto ... Leggi su nextquotidiano

