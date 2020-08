Hysaj finisce nel mirino del Torino: l'agente ha incontrato il club granata (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Torino rimette nel mirino Elseid Hysaj, individuato come possibile rinforzo per il nuovo tecnico Giampaolo. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj finisce

Le cessioni che non ti aspetti. Il restyling estivo che il calciomercato Napoli voleva fare per preparare la squadra della prossima stagione sta diventando una rivoluzione a tutto tondo. Erano previst ...In prestito potrebbe finire anche Meret. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calciomercato, nell'incontro tenuto a Capri tra Aurelio De Laure ...