Hillary Clinton ha insabbiato un’indagine sui Pedofili D’élite quando era Segretario Di Stato (Di venerdì 14 agosto 2020) Un video di NBC News che è riemerso di recente conferma le voci su Hillary Clinton. Mentre prestava servizio come Segretario di Stato, è intervenuta e successivamente ha chiuso un’inquietante inchiesta su un giro di Pedofili che ha coinvolto alti funzionari e ambasciatori presso il Dipartimento di Stato. Durante l’inchiesta, i conduttori di NBC News , insieme al giornalista Chuck Todd, hanno fornito diversi promemoria del Dipartimento di Stato per dimostrare come l’enorme insabbiamento è avvenuto “Alcune gravi accuse di fronte al Dipartimento di Stato questa mattina” , ha annunciato Matt Lauer, l’ex conduttore di Today . La sua ... Leggi su databaseitalia

