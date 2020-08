Halston: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce (Di venerdì 14 agosto 2020) Il colosso dello streaming Netflix è quasi pronto a lanciare una nuova serie tv con protagonista Ewan Mcgregor: stiamo parlando di Halston. Inizialmente, il debutto dello show era previsto per quest’anno, ma, a causa dell’emergenza coronavirus, i tempi di ripresa e produzione si sono dilatati traslando la pubblicazione del titolo al 2021. A occuparsi dello show sarà il noto produttore e sceneggiatore Ryan Murphy (conosciuto al grande pubblico per la creazione di titoli di successo quali American Horror Story e American Crime Story); trattandosi di una miniserie, Halston avrà un’unica stagione composta probabilmente da un basso numero di episodi. Netflix ancora non ha espresso con certezza di quante puntate si comporrà lo show; quello che ... Leggi su termometropolitico

