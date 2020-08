"Ha fatto una figura da cioccolataio". Tridico azzerato pure da Cazzola: l'imbarazzante mossa durante l'audizione (Di venerdì 14 agosto 2020) "Tridico ha fatto una figura da cioccolataio oggi". Giuliano Cazzola, ospite a Stasera Italia, ci va giù pesante con il presidente dell'Inps. Pasquale Tridico infatti, nella giornata del 14 agosto, è stato sentito alla Camera. Morale della favola? Non ha rivelato i nomi di chi ha richiesto il bonus incriminato. La questione che tiene banco nello studio di Rete Quattro da Veronica Gentili è il bonus da 600 euro chiesto e ottenuto da alcuni parlamentari con partite Iva. "Il punto non è quanto guadagna o non guadagna un deputato", premette l'economista che non può fare a meno di lanciare una frecciatina all'opposizione: "Il tetto (al reddito ndr) Giorgia Meloni lo doveva chiedere subito, invece è stato inserito la terza ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : “Ho fatto MIRACOLI”. E si vanta dei geniali banchi con le rotelle. Ogni giorno una barzelletta nuova. Ci sarebbe da… - TeresaBellanova : I parlamentari che hanno utilizzato il bonus hanno fatto una scelta inqualificabile. Ognuno si assuma fino in fondo… - petergomezblog : Politici col bonus 600 euro, Tridico alla Camera: “Task force antifrode ha fatto approfondimenti su anomalie perché… - CarratuIsa : Pare che Renzi e Calenda abbiano fatto pace. Se è vero bisogna solo sperare che duri . Assurdo che due persone capa… - rosalinobove : @maveManu @Busno66 @davidelefty @Luked78 Più che una mia opinione sintratta di una riflessione. Non mi spiego perch… -

Continua a muoversi con idee chiare il Napoli in sede di calciomercato. Il d.s. Giuntoli ha individuato l’obiettivo per la fascia sinistra: si tratta di Sergio Reguilon del Real Madrid. L’edizione odi ...

Chiusa una discoteca ‘Sesto Senso’ a Lonato del Garda per assembramenti

La discoteca ‘Sesto Senso' a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, è stata chiusa per dieci giorni, per violazione delle norme anti Covid-19. A prendere la decisione il prefetto, che ha disposto ...

Continua a muoversi con idee chiare il Napoli in sede di calciomercato. Il d.s. Giuntoli ha individuato l'obiettivo per la fascia sinistra: si tratta di Sergio Reguilon del Real Madrid. L'edizione odi ...

La discoteca 'Sesto Senso' a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, è stata chiusa per dieci giorni, per violazione delle norme anti Covid-19. A prendere la decisione il prefetto, che ha disposto ...