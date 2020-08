Gyamfi, addio annunciato al Benevento: c’è la firma col nuovo club (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo quattro stagioni e due promozioni è arrivata ai titoli di coda l’avventura di Bright Gyamfi che ha salutato il Benevento. Si scende di categoria con la possibilità di trovare maggiore spazio. L’opportunità gliel’ha data la Reggiana, fresca di promozione in Serie B, con la quale giocherà per i prossimi due anni. Il ghanese, classe’96, era in scadenza coi giallorossi e non rientrava più nei piani di mister Inzaghi. Gli emiliani si sono fatti trovare pronti per formulare l’offerta giusta e portare a casa il terzino prodotto del vivaio dell’Inter. L'articolo Gyamfi, addio annunciato al Benevento: c’è la firma col ... Leggi su anteprima24

