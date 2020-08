Guè Pequeno sul lago per il video Una gangsta story a Villa Lario (Di venerdì 14 agosto 2020) Guè Pequeno a Villa Lario di Mandello tra fuoriserie, donne e armi. Il Guercio, al secolo Cosimo Fini, ha scelto il resort extra lusso con affaccio direttamente sul lago per girare il videoclip del ... Leggi su ilgiorno

aiuuto : RT @___eisblume: Scopro solo adesso che l'assiduo uso della frase 'gli occhi, chico, non mentono mai' come caption delle foto non era dovut… - WebradioFinance : Ora in onda Guè Pequeno - Saigon su Webradio Finance - tuqburnitae : RT @___eisblume: Scopro solo adesso che l'assiduo uso della frase 'gli occhi, chico, non mentono mai' come caption delle foto non era dovut… - Eleonor79049100 : RT @___eisblume: Scopro solo adesso che l'assiduo uso della frase 'gli occhi, chico, non mentono mai' come caption delle foto non era dovut… - honeymafs : RT @___eisblume: Scopro solo adesso che l'assiduo uso della frase 'gli occhi, chico, non mentono mai' come caption delle foto non era dovut… -

Ultime Notizie dalla rete : Guè Pequeno Guè Pequeno sul lago per il video Una gangsta story a Villa Lario IL GIORNO