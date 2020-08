Grandine al Giro del Delfinato, 'proiettili' sui ciclisti. Le foto choc (Di venerdì 14 agosto 2020) I problemi climatici che non ti aspetti: la seconda tappa del Giro del Delfinato 2020 , oltre che per il trionfo di Primoz Roglic , è balzata agli onori della cronaca per la violenta grandinata che ha ... Leggi su quotidiano

