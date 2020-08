Grande Fratello Vip, a settembre la nuova edizione: le foto dei primi concorrenti (Di venerdì 14 agosto 2020) Svelati i nomi dei primi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip . In veste di opinionisti ci saranno Antonella Elia e Pupo. Per quanto riguarda i concorrenti, si fanno diversi nomi come... Leggi su feedpress.me

bellu_witte : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 3 (2018): il The Best della Marchesa D’Aragona - TRASHPERSON18 : ??VOTAZIONE MIGLIOR CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 15 (2018)?? - SaCe86 : #GFVip, confermate due concorrenti ufficiali.... che dire non è che possa esultare via... - nonnametodus1 : @gustinicchi Bisognerebbe rinchiudere Casalino nella casa del grande fratello, con parecchi clandestini - clikservernet : Grande Fratello Vip 5: svelati i 14 concorrenti? -