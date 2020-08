Gp Spagna: guidano Mercedes, Ferrari quarta e quinta nelle libere (Di venerdì 14 agosto 2020) Mercedes padrone delle prime libere nel fine settimana del Gran Premio di Spagna. Miglior tempo (1.16.785) per Valtteri Bottas che precede di trentanove millesimi di secondo Lewis Hamilton. Quarto tempo per Charles Leclerc, quinto per Sebastian Vettel, separati tra di loro da undici millesimi ma lontani oltre un secondo dalla vetta. Il primo sfidante delle Frecce Nere rimane Max Verstappen, terzo a 939 millesimi da Bottas. Nuovo telaio sulla SF1000 del tedesco che nel finale, nella simulazione gara, ha fatto registrare un interessante 1:22.8, 1.23.3 invece per il compagno di squadra. Da segnalare una pimpante Haas con le gomme rosse: Grosjean e Magnussen nella top 10 Leggi su ilfogliettone

