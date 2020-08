Governo allo sbando. La prova? Ecco cosa sta succedendo negli aeroporti italiani (Di venerdì 14 agosto 2020) Quanto il Governo sia allo sbando nella gestione di questa (presunta) seconda ondata di coronavirus lo dimostra il caos negli aeroporti italiani nel primo giorno dell'entrata in vigore dell'ordinanza che prevede l'obbligo del tampone per chi rientra da Malta, Croazia, Grecia e Spagna, direttamente negli scali e nei porti o entro 48 ore, con annessa quarantena fino all'esito del test. Nessun aeroporto o porto è stato in grado di attrezzarsi per tempo per i test rapidi. Peraltro, come nota anche il Corriere della Sera, il provvedimento del Governo si è sovrapposto alle decisioni autonome di molte regioni che a fronte della risalita della curva dei contagi hanno già attuato proprie ... Leggi su liberoquotidiano

