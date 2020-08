Gordon Faggetter | morto il primo dei 5 mariti di Patty Pravo | FOTO (Di venerdì 14 agosto 2020) Si è spento Gordon Faggetter, un vero artista attivo nella musica ed anche nella pittura. Fu lui a sposare per primo Patty Pravo. È morto Gordon Faggetter, primo marito di Patty Pravo dei cinwue in totale che la cantante ha sposato in vita sua, non avendo mai alcun figlio. Faggetter era di nazionalità inglese e … L'articolo Gordon Faggetter morto il primo dei 5 mariti di Patty Pravo FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Patty Pravo, morto Gordon Faggetter, il primo dei suoi sei matrimoni (ma validi solo quattro) - FEMsrl : Addio a Gordon Faggetter, batterista e primo marito di Patty Pravo - Italia_Notizie : Patty Pravo, morto Gordon Faggetter, il primo dei suoi 6 matrimoni (solo 4 validi) - marcoda1975 : Addio a Gordon Faggetter (già Cyan Three ed ex marito di Patty Pravo) - Antico_Egitto : Patty Pravo, morto il primo marito Gordon Faggetter: fu il primo dei suoi sei matrimoni (di cui solo quattro... - C… -