Godetevi il Ferragosto, poi cala la mannaia. "Inevitabile". Coronavirus, Boccia si tradisce: per chi arriva il lockdown, altro incubo (Di venerdì 14 agosto 2020) Godiamoci il Ferragosto, perché da domenica sarà lockdown o quasi. Chiamiamole "prove tecniche". I ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato da La Stampa, anticipa le mosse del governo per gestire l'aumento di casi di Coronavirus: "Se i numeri non cambiano sarà Inevitabile un freno alla movida selvaggia, la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le Regioni". La sensazione è di un esecutivo nel caos, e del resto è lo stesso Boccia ad ammetterlo implicitamente: "Le discoteche per noi non andavano proprio riaperte, le linee guida del governo andavano in questa direzione". Peccato che sia stato lo stesso governo, con il decreto del 16 maggio scorso, a dar la ... Leggi su liberoquotidiano

Dopo Ferragosto potrebbero chiudere non solo le discoteche, che oggi qualcuno tiene aperte con l’obbligo – che nessuno controlla – di rispettare una distanza di due metri nelle piste da ballo, ma anch ...

Per essere sempre informati sulle attività, escursioni, visite guidate all'interno del territorio del Parco seguici su FACEBOOK e clicca "mi piace" sulla pagina! Puoi anche consultare la Sezione "Iniz ...

