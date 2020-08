Gli Stati Uniti sono (ancora) molto interessati alla Siria (Di venerdì 14 agosto 2020) Una società americana semisconosciuta, Delta Crescent Energy, ha stipulato un accordo con le autorità curdo-Siriane per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi situati nel nord-est della Siria ( e dunque nei territori controllati dalle Syrian Democratic Forces). L’accordo è stato definito illegale dal ministero degli Esteri di Damasco ed ha suscitato le ire dell’esecutivo di Bashar … InsideOver. Leggi su it.insideover

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - matteosalvinimi : #Salvini: L'anno scorso coi #decretisicurezza, Salvini e Lega al governo, gli arrivi, ad oggi, erano stati 4mila. S… - rubio_chef : Gli Stati terroristi ???????????? più pericolosi al mondo, hanno deciso di fare un #threesome nel nome della “Pace”, così… - Majden3 : RT @luigidimaio: Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Morandi.… - Milord__ : mi è capitato di leggere di sto tipo in tl. 1. chi cazzo è? no davvero, qualcuno conosce gian tone? 2. chi glielo s… -