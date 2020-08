Gli americani sono liberi di non rinnovare il mandato a Trump, ma resterebbero incastrati con Soros per sempre, che gli piaccia o no. (Di venerdì 14 agosto 2020) George Soros ha pronunciato parole dure per Donald Trump, definendolo “pericoloso” e disposto a fare “qualsiasi cosa per restare al potere”. Ma che dire dello stesso finanziere, che opera in tutto il mondo al di fuori del giusto processo democratico? La vita del finanziere miliardario sembra essere una lunga battaglia contro i presunti nemici della “Open Society” – un concetto controverso reso popolare da Karl Popper, un filosofo nato a Vienna che ha scritto “The Open Society and Its Enemies”. Il principale tra i suoi nemici giurati è Trump, la cui campagna “Make America Great Again” prevede, tra le altre cose, un muro costruito al confine tra Stati Uniti e Messico e una minore dipendenza dai lavoratori delle fabbriche ... Leggi su databaseitalia

