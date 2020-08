Giuntoli: “È vero, stiamo seguendo Reguilon, ma il Real ha grandi pretese” (Di venerdì 14 agosto 2020) Giuntoli conferma l’interesse per il terzino del Real Madrid Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, in una telefonata con i colleghi di Sportitalia, ha ammesso … L'articolo Giuntoli: “È vero, stiamo seguendo Reguilon, ma il Real ha grandi pretese” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : Giuntoli: “È vero, stiamo seguendo Reguilon, ma il Real ha grandi pretese” - G_sorrentino_ : @DartFeld7 @SpudFNVPN Ah sì, vero. In ogni caso credo che se giuntoli al momento non vuole sborsare 25 milioni per… - EspositoNa : RT @enbusy: Aurelio pensaci bene prima di rinnovare Gattuso e tenere Giuntoli,con te non sono mai stato tenero,ma basso profilo per basso p… - enbusy : Aurelio pensaci bene prima di rinnovare Gattuso e tenere Giuntoli,con te non sono mai stato tenero,ma basso profilo… - infoitsport : Fedele: 'Barcellona-Napoli non mi interessa: vi spiego. Giuntoli alla Roma? Magari fosse vero!' -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli vero Giuntoli: "È vero, stiamo seguendo Reguilon, ma il Real ha grandi pretese" Forzazzurri Calciomercato Napoli: Lasagna obiettivo, Petagna pedina di scambio

Il Napoli ha messo sotto contratto il talento del futuro Victor Osimhen, pagando la bellezza di 70 milioni di euro, ma per l’attacco partenopeo non è ancora finita. La dirigenza, infatti, starebbe val ...

Napoli, ultimo assalto a Boga ma il Sassuolo lo valuta 40 milioni

Cristiano Giuntoli ha preso di nuovo contatto con l'ad del Sassuolo Carnevali: entro Ferragosto il club azzurro vuole capire se ci sono da parte del Sassuolo le intenzioni di accettare nell'operazione ...

Il Napoli ha messo sotto contratto il talento del futuro Victor Osimhen, pagando la bellezza di 70 milioni di euro, ma per l’attacco partenopeo non è ancora finita. La dirigenza, infatti, starebbe val ...Cristiano Giuntoli ha preso di nuovo contatto con l'ad del Sassuolo Carnevali: entro Ferragosto il club azzurro vuole capire se ci sono da parte del Sassuolo le intenzioni di accettare nell'operazione ...