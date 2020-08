Giuntoli a Sportitalia: “L’interesse per Reguillon c’è, ma puntiamo al prestito” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il mercato è oramai entrato nel vivo e la curiosità dei tifosi è quella di capire come sarà il Napoli della prossima stagione e se si potrà finalmente provare a competere per lo scudetto contro i bianconeri. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in una telefonata a microfoni spenti sul mercato azzurro secondo quanto hanno riportano da Sportitalia durante lo speciale mercato. Abbiamo sentito il Ds Cristiano Giuntoli del Napoli per quanto riguarda Sergio Reguilón del Real Madrid. Ci ha confermato l’interesse, ma che il Real ha grandi pretese e c’è a concorrenza di Chelsea e Arsenal. Per ora il Napoli punta al prestito L'articolo Giuntoli a Sportitalia: “L’interesse per ... Leggi su ilnapolista

