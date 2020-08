Giugliano, c’è un caso sospetto di Coronavirus: chiusa la Guardia medica (Di venerdì 14 agosto 2020) Giugliano. C’è un caso sospetto di Coronavirus a Lago Patria e in questo momento è stata disposta la chiusura della Guardia medica con sede in via Staffetta. In attesa di ulteriori di accertamenti, i locali verranno sanificati prima di consentire l’accesso all’utenza e al personale sanitario. L’ultimo caso accertato risale a una settimana fa. Era … L'articolo Giugliano, c’è un caso sospetto di Coronavirus: chiusa la Guardia medica Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

