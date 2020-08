Giro del Delfinato: la schiena di Tim Declercq dopo la grandinata (FOTO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Ha subito gravi conseguenze la schiena di Tim Declercq nella seconda tappa del Giro del Delfinato. In Francia una grandinata di dimensioni enormi ha condizionato la gara, provocando danni fisici non da poco ai corridori durante la scalata del Col de Porte. Alcuni hanno avuto modo di ripararsi sotto gli alberi, aiutati dai tifosi, mentre altri sono stati colpiti in pieno dal fenomeno meteorologico. E’ il caso di Declercq, il quale nelle ore successive alla tappa ha pubblicato le FOTO della sua schiena, martoriata dalla grandine. Le conseguenze patite da Tim Declercq dopo la grandinata epocale che si è abbattuta sul #Delfinato #Dauphine #cycling #TimDeclercq ... Leggi su sportface

annelaurebonnet : Domenech prende in giro gli allenatori italiani dopo la vittoria del PSG stasera. Manco scrivere Gasperini gli vien… - Corriere : Ciclismo, grandinata violentissima sui corridori al Giro del Delfinato - Corriere : Ciclismo, grandinata violentissima sui corridori al Giro del Delfinato - CorbelliFranco : RT @ClaudioDeglinn2: Clandestini infetti che fuggono, poliziotti feriti, una guardia giurata presa in ostaggio a Milano. Cos'altro serve pe… - lelloarcuri2 : RT @annelaurebonnet: Domenech prende in giro gli allenatori italiani dopo la vittoria del PSG stasera. Manco scrivere Gasperini gli viene b… -