Giro del Delfinato 2020, impresa di Formolo nella terza tappa. La classifica (Di venerdì 14 agosto 2020) Saint-Martin-de-Belleville, 14 agosto 2020 - La tappa 3 del Giro del Delfinato 2020 incorona Davide Formolo , prima protagonista della fuga del mattino e poi in solitaria fin dai piedi del Col de la ... Leggi su quotidiano

annelaurebonnet : Domenech prende in giro gli allenatori italiani dopo la vittoria del PSG stasera. Manco scrivere Gasperini gli vien… - Corriere : Ciclismo, grandinata violentissima sui corridori al Giro del Delfinato - Corriere : Ciclismo, grandinata violentissima sui corridori al Giro del Delfinato - xelagrillo : @DigitSoldi3r Il senso del mio Tweet sta a ricordare che uno stile di vita più responsabile è per il bene comune e… - roberto_onano : RT @DSantanche: La rete, quella becera, insulta volgarmente #Elodie per le sue idee politiche. Le esprimo solidarietà ma chi si scandalizza… -