Giovanni Toti va controcorrente: «L’inchiesta contro il governo è fuori luogo» (Di venerdì 14 agosto 2020) Da una parte c’è Matteo Salvini che ha chiesto l’arresto di Giuseppe Conte. Dall’altra c’è chi, come Giovanni Toti, che spezza una lancia in favore del governo dopo la denuncia per epidemia colposa (e altri reati collegati) nei confronti di Giuseppe Conte e altri sei ministri del governo). Il Presidente della Liguria (che potrà essere confermato alla guida della Regione con le elezioni del 20 e 21 settembre), sostiene che un’inchiesta di questo tipo nei confronti dell’esecutivo sia fuori luogo, visto che il Covid ha sorpreso tutti. LEGGI ANCHE > Per Salvini, Giuseppe Conte dovrebbe essere arrestato «In una crisi come questa del Covid, al netto degli errori di cui il governo non è immune, gli ... Leggi su giornalettismo

6000sardine : Giovanni #toti è il #Pinocchio del #ModelloGenova Ha speso decine di migliaia di euro per capitalizzare a livello… - giornalettismo : Il presidente della #Liguria ha un'idea diversa rispetto a #Salvini (che chiede l'arresto di #Conte). Giovanni… - ZenatiDavide : Cambiamo e il bilancio di Toti. Aggiornato?: di Luigi Basso* – Proprio l’altro giorno Giovanni Toti, Presidente del… - stefypeggy : RT @ASampierdarena: Le Regioni non vogliono maggiori controlli sulle discoteche. E' il Titanic, cazzo. Vogliamo ballare, e affondare, e bal… - RosannaVaroli : RT @ASampierdarena: Le Regioni non vogliono maggiori controlli sulle discoteche. E' il Titanic, cazzo. Vogliamo ballare, e affondare, e bal… -