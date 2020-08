Giovane coppia pugliese muore in scontro auto-moto: lasciano un bambino di 10 mesi (Di venerdì 14 agosto 2020) Uno scontro fatale tra auto e moto porta via una Giovane coppia, genitori di un bambino di dieci mesi. Accade in Puglia nella serata di giovedì 13 agosto, sulla statale 172 che collega Locorotondo (Bari) a Martina Franca (Taranto). A riportare la notizia è Bari Today.Le vittime sono Liliana Calabretto, 38 anni di Locorotondo, e Cesare Fumarola, 34 anni, di Martina Franca. Per cause ancora da accertare, la moto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con una Nissan Qashqai.La donna è morta sul colpo. Il 34enne si è spento poco dopo l’arrivo in ospedale. Sgomento tra la comunità.Liliana lavorava come estetista. Cesare, invece, gestiva una sartoria insieme al fratello Martino, di qualche anno ... Leggi su huffingtonpost

SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Giovane coppia pugliese muore in scontro auto-moto: lasciano un bambino di 10 mesi - HuffPostItalia : Giovane coppia pugliese muore in scontro auto-moto: lasciano un bambino di 10 mesi - LaGazzettaWeb : Auto contro moto tra Locorotondo e Martina Franca: muore giovane coppia, lascia un bambino di 10 mesi - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Giovane coppia si perde durante escursione sull'Etna, salvata - MassimoChiaram7 : RT @SkyTG24: Giovane coppia si perde durante escursione sull'Etna, salvata -