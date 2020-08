Giorgio Chiellini: bandiera contemporanea (Di venerdì 14 agosto 2020) Giorgio Chiellini compie oggi 36 anni. Il capitano della Juventus festeggia per la nona volta consecutiva il suo compleanno come campione d’Italia in carica. Chiellini è anche capitano della nazionale italiana. Una stagione sfortunata quella del capitano bianconero che purtroppo ha giocato solo quattro partite in stagione a causa di un terribile infortunio al ginocchio. Ripercorriamo la carriera del capitano bianconero dagli esordi con la maglia del Livorno fino al nono scudetto consecutivo che l’ha introdotto legittimamente nella storia del calcio italiano ed europeo. Giorgio Chiellini: il Livorno e l’approdo alla Juventus Chiellini si forma calcisticamente nelle giovanili del Livorno debuttando tra i professionisti a soli sedici anni. Con la maglia ... Leggi su sport.periodicodaily

Il capitano della selezione olimpica spagnola di calcio, Dani Olmo, si unisce a Common Goal. Il centrocampista dell'RB Lipsia, rivale dell'Atletico Madrid in Ch ...

Pirlo: «Una chance fantastica mi sento pronto per la Juve»

Il tecnico scelto dopo l’addio a Sarri affida a twitter la sua prima dichiarazione Gli auguri di Buffon: «Andrea allora adesso dovrò chiamarti mister?» TORINO «La Juve è un'opportunità fantastica, e ...

