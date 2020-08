"Gioele morto durante l'incidente". Viviana, spunta l'ultima e inquietante ipotesi (Di venerdì 14 agosto 2020) Mentre proseguono disperatamente le ricerche del piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi trovata cadavere nei boschi di Caronia (Messina), subentra un'altra inquietante ipotesi. Il bimbo di quattro anni potrebbe essere morto nell'incidente avvenuto in autostrada con un furgoncino. incidente seguito poi dalla scomparsa della dj 43enne. Gli investigatori non escludono infatti che Viviana, dopo l'accaduto, abbia nascosto il corpo del piccolo e si sia poi suicidata. Secondo questa ricostruzione Viviana, sconvolta e in preda al rimorso, potrebbe aver preso in braccio il corpicino del bimbo, scavalcato il guard-rail, percorso un sentiero sterrato ed essere giunta al traliccio. Lì avrebbe occultato il ... Leggi su liberoquotidiano

repubblica : Ricerche Gioele, nuova ipotesi investigativa: Viviana suicida perché il bimbo morto nell'incidente - girasolone : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA Il piccolo Gioele sarebbe morto nell'incidente: - woodoow : Scusate, per 11 giorni giornalisti ci avete raccontato che la mamma di Gioele, Viviana Parisi aveva avuto un lieve… - StraNotizie : Ricerche Gioele, nuova ipotesi investigativa: Viviana suicida perché il bimbo morto nell'incidente - fanpage : ?? ULTIM'ORA Il piccolo Gioele sarebbe morto nell'incidente: -