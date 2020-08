"Gioele in auto con la mamma". Il bimbo nel nuovo video a Sant'Agata di Militello (Di venerdì 14 agosto 2020) Ha lasciato il cellulare a casa, Viviana Parisi, la mattina della sparizione insieme al figlioletto Gioele di soli quattro anni. E' uscita dopo aver preparato il sugo per il pranzo perché aveva necessità di comprare le scarpine per il bimbo. La 43enne dj originaria di Torino ma residente a Venetico in provincia di Messina, trovata morta sabato scorso tra i boschi di Caronia, al centro commerciale di Milazzo non c'è mai arrivata. La sua presenza, unitamente a quella del bambino, viene confermata a Sant'Agata di Militello in provincia di Catania. Una telecamera di video sorveglianza di in distributore di benzina ha immortalato la donna mentre fa rifornimento. Nella Opel Corsa si nota chiaramente la presenza di Gioele. La conferma è arrivata ... Leggi su iltempo

SaCe86 : Pm, in un video Viviana è con Gioele in auto a Sant'Agata - Notiziedi_it : Dj morta, in un video gli ultimi minuti di Viviana in auto: «Gioele con lei». La Procura cerca famiglia di turisti … - tiziRMA : RT @LaStampa: Tracciato l’identikit di quattro persone che li avrebbero visti: una coppia con figli adolescenti. La procura: contattateci.… - LaStampa : Tracciato l’identikit di quattro persone che li avrebbero visti: una coppia con figli adolescenti. La procura: cont… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Dj morta, pm su nuovo video: 'A Sant'Agata Gioele era in auto con Viviana' #vivianaparisi -