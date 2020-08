Gigi d’Agostino annulla la serata di Ferragosto: «Per il bene di chi potrebbe esporsi al contagio» (Di sabato 15 agosto 2020) «Aspettando un giorno migliore». Si chiude così il post pubblicato il 13 agosto su Facebook da Gigi d’Agostino. Il dj ha annunciato di voler rinunciare al live previsto questa sera a Rimini. La decisione è stata presa relativamente alla situazione sanitaria del Paese. Sono infatti in aumento i contagi da Coronavirus: nell’ultima settimana i nuovi positivi hanno raggiunto livelli a tre cifre. Ed è così che l’artista torinese ha dato forfait, prendendo le distanze dalla movida nelle discoteche, come misura di prevenzione. «Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a marzo. Purtroppo il problema “Covid” si sta di nuovo aggravando. Ho deciso che il mio live set di domani sera, 14 Agosto 2020, non ci sarà», ha scritto il papà di Bla Ba Bla. ... Leggi su open.online

Adnkronos : Covid, Gigi D'Agostino cancella il live set di stasera - toroneldna : RT @jacko_cecilia: Queste sono le persone che mi piacciono. Tanto di cappello Gigi D'Agostino?????? #Covid_19 - Ste_Gualdoni : RT @pap1pap: gigi d'agostino... - diegocecati : RT @pap1pap: gigi d'agostino... - scorpiorising83 : RT @jacko_cecilia: Queste sono le persone che mi piacciono. Tanto di cappello Gigi D'Agostino?????? #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi d’Agostino Una Settimana Santa diversa per i tarantini Corriere di Taranto