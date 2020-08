Gigi Buffon e Ilaria D’Amico ritratto di ‘famiglia’, lei non abbraccia i figli della Seredova: haters in rivolta (Di venerdì 14 agosto 2020) Non si cura delle critiche Gigi Buffon spensierato in vacanza con Ilaria D’Amico: la conduttrice, fresca di annuncio di addio al calcio e pronta a lanciarsi in nuove sfide, è finita nel mirino del social per uno scatto di famiglia. Quella allargata, composta dal portiere e dalla giornalista e dai rispettivi figli nati da relazioni precedenti. Con loro, naturalmente, anche il piccolo di casa, Leopoldo Mattia, unico frutto dell’amore tra i due. Le immagini, condivise da Buffon e ripostate dal settimanale Gente, hanno fatto il giro del social, non senza aspre critiche per la conduttrice. Leggi anche >> Carolina Stramare e Matteo Bocelli, lui non resiste e ci ‘casca’: quanta distrazione in un costume! Gigi Buffon e ... Leggi su urbanpost

