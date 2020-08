Ghiacciaio Planpincieux, comitato val Ferret: “Basta sensazionalismo, infondato il paragone con Rigopiano” (Di venerdì 14 agosto 2020) In merito all’emergenza del Ghiacciaio di Planpincieux, il comitato Val Ferret “contesta fermamente molte informazioni riportate e tanto piu’ la loro fondatezza: l’evidente ricerca del sensazionalismo induce a ritenere che i singoli soggetti o addirittura gli enti coinvolti abbiano bisogno di supportare con affermazioni mediatiche di facile presa, vedi l’infondato paragone con l’evento di Rigopiano, quello che non riescono a sostenere con autorevolezza in termini scientifici“. E’ quanto si legge in una nota. “Fa sorridere, se le conseguenze non provocassero lacrime vere negli operatori commerciali e nei proprietari, leggere affermazioni tendenziose – si legge ancora – di chi falsamente afferma che ... Leggi su meteoweb.eu

In merito all'emergenza del ghiacciaio di Planpincieux il Comitato Val Ferret "contesta fermamente molte informazioni riportate e tanto più la loro fondatezza: l'evidente ricerca del sensazionalismo i ...

“Planpincieux come Rigopiano”, è polemica.

COURMAYEUR. Era già tutto scritto sulle mappe di rischio, validate dalla Fondazione Montagna Sicura e diffuse dalla Protezione civile e dal Comune. Ma nessuno aveva mai fatto un parallelo. Il crollo d ...

