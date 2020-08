Georgette Polizzi in mare legata al salvagente: “Non controllo il mio corpo” (Di venerdì 14 agosto 2020) La designer e volto di Temptation Island Georgette Polizzi si sta mostrando ai suo fan per quello che è. Affetta da sclerosi multipla, Georgette ha voluto infatti condividere le difficoltà che questa malattia comporta, anche nelle cose quotidiane come un bagno in mare assieme al marito Davide Tresse. Il post di Georgette Polizzi al mare Dal resort di Temptation Island alle acque di Lignano Sabbiadoro. Sembrerebbe una comune storia di vacanze estive, ma dietro lo scatto di Georgette Polizzi c’è molto di più. Malata di sclerosi multipla da tempo, la stilista non ha mai nascosto le difficoltà della sua condizione, così come la volontà di non farsi frenare dalla malattia. Nel ... Leggi su thesocialpost

