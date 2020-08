George Kittle diventa il TE più pagato della NFL (Di venerdì 14 agosto 2020) Un rinnovo che, a San Francisco, si presagiva già di diversi giorni e che ha preso forma da diverse ore. I 49ers blindano George Kittle, con un nuovo contratto, che lo rende il TE più pagato della NFL. NFL, UN ALTRO RINNOVO STELLARE Tra controversie sulla presenza del pubblico agli stadi, nella prossima stagione, e su giocatori convinti e non di scendere in campo, le franchigie di NFL continuano a siglare estensioni da record. I campioni in carica dei Kansas City Chiefs si sono assicurati Patrick Mahomes per altri 10 anni e a cifre stellari, per poi fare lo stesso con Chris Jones e Travis Kelce. A Los Angeles, i Chargers hanno blindato Joey Bosa con un quinquennale da 135 milioni di dollari, di cui 78 garantiti alla firma, cifra record per un DE. Nelle ultime ore, si sono mossi anche a San ... Leggi su sport.periodicodaily

George Kittle è il tight end più pagato della NFL Huddle Magazine George Kittle diventa il TE più pagato della NFL

Un rinnovo che, a San Francisco, si presagiva già di diversi giorni e che ha preso forma da diverse ore. I 49ers blindano George Kittle, con un nuovo contratto, che lo rende il TE più pagato della NFL ...

A poco meno di un mese dal Kickoff 2020 di NFL arrivano due rinnovi importanti in casa 49ers e Chiefs. I primi estendono il contratto al TE George Kittle, mentre i secondi al collega di reparto Travis ...

