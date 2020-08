Genova, Ponte Morandi: è il giorno del ricordo delle vittime (Di venerdì 14 agosto 2020) Oggi è un giorno importante per Genova, con il ricordo delle vittime del Ponte Morandi. A due anni dal crollo ci sarà la commemorazione delle vittime. Sono passati oramai due anni dal tragico crollo del Ponte Morandi, una giornata che ha segnato per sempre Genova ed i suoi cittadini. Nel crollo persero la vita ben … L'articolo Genova, Ponte Morandi: è il giorno del ricordo delle vittime proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - Antonio_Tajani : Non dimenticheremo mai le 43 vittime del ponte Morandi. Nel loro ricordo continuiamo a lavorare per l'Italia del fu… - RaiNews : Domani le commemorazioni per la tragedia del 14 agosto 2018 - mauriziosantin : RT @Comincini: Il #14agosto di 2 anni fa crollava il #ponteMorandi di Genova, spezzando tragicamente la vita di 43 persone: famiglie intere… - rossa_rebecca : Alle 11.36 del 14 agosto 2018 sotto una pioggia incessante, un boato assordante ha squarciato la città di Genova ca… -