"Genova non dimentica". Toti nel giorno del ricordo: ora giustizia e verità (Di venerdì 14 agosto 2020) "Genova non dimentica le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Una ferita che non potrà mai rimarginarsi finché non avremo verità e giustizia" scrive il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti pubblicando su Facebook il video della commemorazione delle vittime del crollo. Oggi è il giorno del ricordo. E' il giorno della commemorazione della tragedia del Ponte Morandi, avvenuta due anni fa, il 14 agosto 2018. Presenti con il governatore della Liguria, il sindaco di Genova, Marco Bucci, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e il premier Giuseppe Conte. "In una crisi come questa del Covid, al netto degli errori di cui il governo non è immune, gli esposti e le denunce per omicidio ... Leggi su iltempo

