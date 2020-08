Genova, l'arcivescovo Tasca alla messa per le 43 vittime del Ponte: "Il dolore e la sofferenza non avranno l'ultima parola" (Di venerdì 14 agosto 2020) La celebrazione il primo momento della giornata di commemorazione, atteso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Leggi su repubblica

"Signore, aiutaci a trovare un senso a tutto questo, aiutaci a trovare un senso a quello che è accaduto". Lo ha detto l'arcivescovo di Genova Marco Tasca durante l'omelia pronunciata nella celebrazion ...

Genova, il parroco del Ponte: "Quartiere diviso dai risarcimenti"

Don Gianni Grosso: "A Certosa chi ha preso i soldi è contento, chi non li ha presi protesta, purtroppo è così" "Il quartiere di Certosa si è diviso fra chi ha preso i soldi e chi non li ha presi. Chi ...

