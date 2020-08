Genova, due anni fa il crollo del Ponte Morandi. Oggi cerimonia in ricordo delle vittime (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono passati due anni dalla tragedia del Ponte Morandi, il viadotto sul Polcevera, a Genova, crollato alle 11.36 del 14 agosto 2018 (LE FOTO - DAL crollo ALLA RICOSTRUZIONE - L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO Ponte) . Un dramma che ha causato la morte di 43 persone. Oggi la città ricorda le vittime con una serie di iniziative. Dopo una funzione religiosa si prosegue con quella privata organizzata dai familiari delle vittime, alla quale partecipa anche il premier Giuseppe Conte. Nel pomeriggio sarà scoperta una targa con i 43 nomi. In serata, infine, tre fiaccolate in diverse zone della città. Leggi su tg24.sky

GiovanniToti : 14 AGOSTO 2018 - 14 AGOSTO 2020 A due anni dal crollo di #PonteMorandi, il mio pensiero è per le 43 vite che abbia… - RaiNews : Domani le commemorazioni per la tragedia del 14 agosto 2018 - RaiPlay : A due anni dal crollo, la tenacia e il coraggio della città di #Genova in un #docufilm che ripercorre le tappe fond… - mingrone75 : RT @FurlanAnnamaria: Due anni fa il crollo del #PonteMorandi a #Genova. Una ferita che non si è mai rimarginata. Tante famiglie distrutte d… - primocanale : Due anni dalla tragedia di ponte Morandi, Bucci: 'Genova non dimentica' -