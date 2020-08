Gazzetta: il Napoli vuole Under e alzerà l’offerta di 20 milioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Napoli non ha intenzione di cedere su Under. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Giuntoli è pronto ad aspettare che la Roma sistemi le sue questioni interne per riprendere la trattativa da dove si era fermata lo scorso luglio. La prima offerta del Napoli di 20 milioni è già stata rimandata al mittente, ma ci sono i margini per riprendere la discussione, soprattutto perché in casa azzurra hanno individuato in Under il sostituto perfetto per Callejon La scelta di puntare su Under è stata condivisa da Rino Gattuso che ne apprezza il dinamismo e la capacità di saltare l’uomo e, dunque, la possibilità di poter creare la superiorità numerica, soprattutto nelle ripartenze. Il Napoli ... Leggi su ilnapolista

