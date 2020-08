Furbetti del bonus, il presidente dell'Inps Tridico: «La procedura ha seguito la legge» (Di venerdì 14 agosto 2020) «La procedura costruita dall'amministrazione si basa sulla legge, basandosi sui nostri archivi, si attinge alla presenza o meno di altri fondi previdenziali obbligatori». Lo ha detto... Leggi su ilmessaggero

ROMA Ore 12: in diretta streaming sul canale web della Camera va in onda il processo a Tridico. Prima negata, la diretta, poi, dopo le proteste di FdI, concessa. Per dire il nervosismo di queste ore a ...Mezzogiorno sta per l'ora dell'audizione del presidente dell'Inps in Commissione Lavoro sulla vicenda dei furbetti del bonus. Mezzogiorno sta per le Regioni del Sud preoccupatissime per i contagi impo ...