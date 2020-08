Furbetti del bonus, il grillino Rizzone non ci sta: «Immorale io? Gli immorali sono gli evasori (tutelati dalla privacy)» (Di venerdì 14 agosto 2020) Prima il post su Facebook, dove il primo aprile rivelava come la procedura per chiedere il bonus fosse velocissima. Ora il pentastellato Marco Rizzone, dopo essere stato deferito al collegio dei probiviri per il caso “Furbetti” dell’Inps – e aver quindi intascato il bonus previsto per gli autonomi in crisi a causa della pandemia di Coronavirus – rompe il silenzio e dà la sua versione dei fatti. «Eccomi qua, io sono pronto a metterci la faccia e ad assumermi le mie responsabilità, ma devo anche a mettervi in guardia da chi vi sta gettando fumo negli occhi», scrive il pentastellato su Facebook. «Usano me per prendervi in giro. Io voglio andare fino in fondo sulla questione morale di chi ha preso il bonus», ... Leggi su open.online

Marco Rizzone, chi è il "furbetto" dei 5 Stelle. Deputato, ha percepito il bonus IVA, è un imprenditore nel settore delle tecnologie e del turismo.

