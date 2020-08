Furbetti del Bonus con le ore contate. Oggi Tridico tira fuori i nomi. Il presidente dell’Inps riferirà in Commissione Lavoro. Dopo Dara e Murelli beccato pure il grillino Rizzone (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ennesima polemica intorno alla ormai ben nota vicenda legata al Bonus di 600 euro destinato ai titolari di partita Iva, erogato dall’Inps e previsto dal decreto Cura Italia, si è risolta alla fine nell’arco di un pomeriggio: l’audizione di stamattina (ore 12) del presidente dell’Inps Pasquale Tridico in Commissione Lavoro alla Camera sarà trasmissione via web tv (qui la diretta) e la trasparenza sarà assicurata. Ad annunciarlo nel tardo pomeriggio di ieri è stata la presidente stessa della Commissione in questione, Debora Serracchiani. “Come da precedenti, una riunione dell’Ufficio di presidenza può essere trasmessa dalla web tv della Camera se tre quarti dei gruppi comunicano di dichiararsi ... Leggi su lanotiziagiornale

