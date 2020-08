“Fuori Ilaria D’Amico, dentro lei”: chi è la bellissima conduttrice (col marito famoso) che prende il suo posto (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo tanti anni, per Ilaria D’Amico è arrivato il momento di cambiare. Di “voltare pagina”, come spiega lei in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che ha fatto presto il giro di siti e quotidiani. La novità è che la giornalista sportiva ha scelto di non occuparsi più di sport e di calcio per affrontare nuove sfide professionali dopo ben 23 anni trascorsi da cronista di successo. Una notizia che ha sicuramente lasciato i fan senza parole. Dopo l’addio di Ilaria D’Amico al mondo del calcio, nelle ultime ore corre veloce in rete la news. A sostituirla per la Champions League ci penserà molto probabilmente Anna Billò, giornalista sportiva, che ha avuto modo di farsi conoscere e brillare di propria luce su Sky.



