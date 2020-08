Frosinone, membro dello staff positivo al coronavirus: playoff a rischio (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Frosinone Calcio ha pubblicato una nota sul suo sito in cui annuncia che un membro dello staff è positivo al coronavirus. Brutte notizie per il Frosinone. La dirigenza del club infatti ha pubblicato un comunicato stampa sul proprio sito in cui annuncia che un membro del proprio staff è risultato positivo al coronavirus. La società fa sapere che la persona è stata messa in isolamento per evitare ulteriori contagi e che tutta la squadra sta seguendo il protocollo anti-Covid. Il rischio è che il Frosinone debba rinunciare ai play-off contro lo Spezia qualora ci fossero altre persone positive al virus. In questo caso la decisione ... Leggi su bloglive

