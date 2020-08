Frosinone, incubo Coronavirus: un caso di positività a due giorni dalla finale playoff. I dettagli (Di venerdì 14 agosto 2020) Un caso di positività in casa Frosinone.Si tratta di un membro dello staff. Lo ha annunciato pochi istanti fa il club ciociaro stesso, spiegando che l'ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività "al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft".Gli uomini di Alessandro Nesta, dopo aver battuto il Pordenone, sono ancora impegnati nei playoff di Serie B: domenica 16 agosto è in programma la sfida contro lo Spezia allo Stadio "Benito Stipe", valida per la finale d'andata. Il match di ritorno andrà in scena, invece, il prossimo giovedì 20 agosto. Leggi su mediagol

Dall’incubo di fallire l’obiettivo minimo, i playoff, al sogno di ritrovarsi in finale per la Serie A. È il miracolo del Frosinone. È l’impresa di Alessandro Nesta, il tecnico che solo un mese fa, dop ...

Il Frosinone emula lo Spezia e mette a referto la rimonta che vale la finale dei playoff di Serie B. Gli uomini di Alessandro Nesta invertono lo score dell'andata battendo per 2-0 il Pordenone, costre ...

Dall’incubo di fallire l’obiettivo minimo, i playoff, al sogno di ritrovarsi in finale per la Serie A. È il miracolo del Frosinone. È l’impresa di Alessandro Nesta, il tecnico che solo un mese fa, dop ...Il Frosinone emula lo Spezia e mette a referto la rimonta che vale la finale dei playoff di Serie B. Gli uomini di Alessandro Nesta invertono lo score dell'andata battendo per 2-0 il Pordenone, costre ...